Stiri pe aceeasi tema

- Un incident ciudat a fost semnat in Capitala, in joc fiind sume uriase. In data de 28 iunie, polițiști din cadrul Secției 1, aflați in exercitarea atribuțiilor de serviciu au observat cum un conducator auto a aruncat un plic in interiorul altei mașini, dupa care a demarat. Potrivit Politiei…

- O tanara in varsta de 23 de ani din București a fost omorata in bataie de iubitul sau. Femeia a sunat la 112. In ciuda eforturilor medicilor, a fost declarat decesul. Update. Barbatul a fost gasit decedat. Agresorul s-ar fi spanzurat. Cercetarile sunt continuate de Parchetul de pe langa Tribunalul București…

- O tanara in varsta de 23 de ani din București a fost omorata in bataie de iubitul sau. Femeia a sunat la 112. In ciuda eforturilor medicilor, a fost declarat decesul. „Astazi, prin apel 112, Poliția Capitalei a fost sesizata cu privire la faptul ca o femeie, de 23 de ani, a fost agresata , in locuința,…

- Flagrantul a fost organizat vineri de politistii din cadrul Sectiei de Politie nr. 3 Blejoi.”Barbatul in varsta de 33 de ani a fost prins in flagrant imediat dupa ce a primit suma de 300 de lei de la persoana vatamata. Tanarul a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști, fiind prezentat parchetului…

- Un valcean a fost reținut dupa ce a vandut, pentru 300 de lei, teste COVID falsificate, in special pentru vacanțe. In vizor este și o agenție de turism. De aici au fost ridicate bunuri despre care exista suspiciunea ca au fost folosite la comiterea faptelor. Politistii din Bucuresti au facut,…

- Un scandal a avut loc, joi, in apropierea unei școli din Sectorul 2 al Capitalei. Doi tineri de 17, respectiv 20 de ani, au fost injunghiați. Din primele date cele doua persoane ar fi fost agresate de alți trei tineri care nu se mai aflau la fața locului la sosirea polițiștilor. Cei doi tineri au fost…

- O femeie din Bucuresti traversa strada printr-o zona interzisa, iar cand a ajuns in apropierea unei treceri de pietoni s-a aruncat pe spate in fata unei masini. Soferul autoturismului a oprit la timp si nimeni nu a fost accidentat.

- Polițiștii de investigații criminale din cadrul Secției de Poliție nr. 4 Ploiești au efectuat, marti dimineata, cinci percheziții la domiciliul unor persoane banuite de furt și furt calificat. Descinderile au avut loc pe raza municipiului Ploiești.