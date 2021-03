Anchetă în Bihor după ce o profesoară s-a simțit rău după prima doză de vaccin, iar după rapel a murit O profesoara de fizica din Oradea a primit serul Moderna. Dupa prima doza a avut stari de rau, dar nu le-a asociat cu vaccinul. La cinci ore dupa rapel, profesoara a intrat in coma și a murit. ”Se plangea, dupa prima doza de vaccin, ca ii este frig. Un cadru medical a spus ca este […] The post Ancheta in Bihor dupa ce o profesoara s-a simțit rau dupa prima doza de vaccin, iar dupa rapel a murit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

