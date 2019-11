Stiri pe aceeasi tema

- Australia a calificat luni drept "ingrijoratoare" acuzatiile in baza carora agentia sa de contraspionaj efectueaza o ancheta cu privire la o presupusa operatiune chineza menita sa determine alegerea unui om de afaceri in Parlamentul federal pentru ca el sa devina un agent infiltrat printre deputati,…

- Hong Kong a relaxat regulamentul privind recurgerea la forța de catre poliție în timp ce se lupta pentru a elimina protestele antiguvernamentale care au zdruncinat țara semiautonoma pentru aproape patru luni, potrivit unor documente vazute de Reuters joi. De asemenea, se așteapta ca Hong Kong…

- Un tanar in varsta de 18 ani a fost grav ranit in Hong Kong dupa ce politia a folosit munitie impotriva unui grup de manifestanti in cursul unor proteste anti-guvernamentale care au avut loc marti cu prilejul Zilei Nationale a Republicii Populare Chineze, relateaza dpa, potrivit Agerpres.Violente…

- Politia din Hong Kong a folosit marti tunuri cu apa pentru a dispersa demonstrantii adunati in apropierea sediului guvernului local, informeaza DPA, citata de Agerpres. Pe insula Hong Kong, zeci de mii de oameni au sfidat o interdictie dictata de politie si au iesit pe strazi pentru a-i cere sefei executivului…

- 'Acum 70 de ani, intr-o zi precum cea de azi, tovarasul Mao Zedong a anuntat solemn lumea, din acelasi loc, fondarea Republicii Populare Chineze, iar poporul chinez s-a ridicat in picioare', a amintit Xi, de la Poarta Pacii Ceresti, in fata Pietei Tiananmen. Presedintele chinez a subliniat ca revolutia…

- Sute de manifestanti prodemocratie incercau duminica sa blocheze accesul spre aeroportul din Hong Kong, dupa o noua zi de contestatii sambata, printre cele mai violente de la declansarea miscarii, informeaza AFP si Reuters, citate de Agerpres. Operatorii de la "Airport Express", trenul de mare viteza…

- Operatorii de la "Airport Express", trenul de mare viteza care leaga cel de-al 8-lea aeroport international cel mai frecventat din lume si centrul fostei colonii britanice, au anuntat suspendarea serviciului, fara a oferi justificari.Manifestanti imbracati in negru, purtand masti si ascunzandu-se…