Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Interne a solicitat Politiei Romane sa demareze urgent verificari in legatura cu acuzatiile aduse de un politist din Oradea, care sustine ca datele sale personale au fost accesate in mod ilegal, chiar din interiorul Politiei, in interesul unui influent om de afaceri local.

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a dispus ancheta fulger in MAI, dupa ce un polițist s-a plans ca e terorizat de șef, in beneficiul unui om de afaceri. E vorba de un scandal aparut la Bihor.Referitor la subiectul dezbatut in spațiul public, privind un polițist din Bihor care ar fi descoperit…

- Caminele groazei, se iau primele masuri. Șefii IPJ Ilfov și ai Poliției Voluntari vor fi demiși. In urma dezvaluirilor privind condițiile inumane din azilele din Ilfov, ministrul de Interne a dispus trimiterea specialiștilor din Corpul de Control al Inspectoratului General al Poliției Romane (IGPR)…

- Azilele groazei - Catalin Predoiu trimite Corpul de Control al IGPR in Ilfov! Aceste verificari au fost demarate in urma dezvaluirilor potrivit carora batranii aflați in aceste azile erau umiliți, lasați fara mancare și medicamente de catre personalul acestor locații, unde ar fi trebuit sa-și petreaca…

- Avand in vedere informațiile vehiculate in spațiul public, cu privire la investigația despre centrele de persoane varstnice sau vulnerabile, Centrul de Informare și Relații Publice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane a venit cu precizari suplimentare.Context: Ministrul Afacerilor Interne,…

- Inspectoratul General al Politiei Romane a transmis, vineri seara, precizari, dupa declaratiile ministrului de Interne, Catalin Predoiu, care a declarat marți ca ancheta in cazul caminelor de batrani a durat ”ani de zile”. Avand in vedere informațiile vehiculate in spațiul public, cu privire la investigația…

- In acest moment, se efectueaza percheziții la persoane banuite de inșelaciune, fals in inscrisuri din Gorj și alte trei județe. Cele 6 percheziții sunt efectuate de catre polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu. Dosarul penal care vizeaza…

- Cei doi polițiști care l-au oprit in trafic pe procurorul Daniel Horodniceanu, in noaptea de 5 spre 6 mai, nu au facut publice imaginile aparute in spațiul public din momentul intervenției, a constat Poliția Iași in urma verificarilor efectuate, potrivit unor precizari de presa emise joi, 11 mai.Vicepresedintele…