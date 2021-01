ANCHETĂ FULGER! Au fost găsiți VINOVAȚII pentru umilirea bătrânului de la spital! Medicul de garda și o asistenta de la Spitalului Județean Corabia au fost amendați dupa scandalul provocat de imaginile care arata cum un batran bolnav, cazut pe un hol al instituției, a fost ignorat de cadrele medicale. De asemnea, instituția a fost sancționata cu avertisment. Totodata, s-a dispus „dispus refacerea și insușirea protocoalelor de lucru cu intreg personalul”, potrivit Realitatea de Olt . BOC conduce razboiul primarilor contra ministrului VOICULESCU: ”Suntem extrem de revoltați” Sancțiunile aplicate in urma anchetei facute de grupul de control al Ministerului Sanatații au… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- De asemnea, instituția a fost sancționata cu avertisment. Totodata, s-a dispus „dispus refacerea și insușirea protocoalelor de lucru cu intreg personalul”, potrivit Realitatea de Olt .Sancțiunile aplicate in urma anchetei facute de grupul de control al Ministerului Sanatații au fost prezentate chiar…

- Sancțiunile aplicate spitalului din Corabia, județul Olt, au fost anunțate luni, 11 ianuarie, de Vlad Voiculescu, ministrul sanatații, intr-o postare publicata pe pagina sa de pe o rețea sociala.”Am vazut și eu imaginile de la Spitalul Orașenesc din Corabia și am cerut aseara trimiterea de indata a…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a decis duminica seara trimiterea unei echipe de control a Directiei de Sanatate Publica (DSP) Olt la Spitalul Orasenesc din Corabia pentru a ancheta cazul unui pacient care a fost filmat stand pe jos si cerand ajutor, anunta Ministerul Sanatatii. Imagini cu un…

