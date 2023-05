Stiri pe aceeasi tema

- Ofițerii FBI ar fi declanșat o ampla ancheta in Romania dupa ce sute de membri ai clanurilor au ajuns ilegal in SUA, unde se ocupa, in principal, de clonarea cardurilor bancare. In acest mod, gruparile romanești de crima organizata ar fi furat din conturile cetațenilor americani sume de ordinul milioanelor…

- Peste 400 de militari din Craiova și Iași participa la exercițiul multinațional „Anakonda 23” din Polonia. Militarii sunt din cadrul Batalionului 151 Infanterie „Razboieni” din Iași și Batalionului 26 Infanterie „Neagoe Basarab” din Craiova. Militarii romani se vor instrui alaturi de alte structuri…

- Eveniment de amploare in neurorologie, la Bistrita! Experti in neuroștiințe din toate colțurile lumii cauta solutii pentru cele mai grave afectiuni neurologice, in cadrul Conferinței regionale EFNR-WFNR, dedicata neuro-reabilitarii. Peste 200 de experți in domeniul neurologiei și al cercetarii științifice…

- Situația pare tot mai complicata in Balcani, unde propaganda ruseasca profita ca state precum Macedonia de Nord bat la porțile UE de 17 ani. Politologul Veronica Anghel spune ca Bruxellesul ar trebui sa dea mai multa importanța țarilor din zona. Opt state sunt țari candidate la integrarea in UE.…

- Intre 6 și 8 martie 2023 are loc la Istanbul a treia reuniune a Comitetului de Monitorizare a Strategiei pentru Europa de Sud-Est 2030 document coordonat de Consiliul de Cooperare Regionala, singurul forum din sud-estul Europei creat și gestionat de statele din regiune (Turcia, Albania, Bulgaria, Grecia,…

- „Ultima obsesie nascuta in spațiul public – daca se va face sau nu rotația – risca sa alimenteze o falsa percepție a unei viitoare crize politice. Iar romanii și mediul de afaceri nu au nevoie de o grija in plus”, spune secretarul general al PSD, Paul Stanescu, intr-un comunicat de presa. „Eu sper ca…

- Paul Stanescu, secretarul general al PSD, a transmis marti ca PSD nu are nicio emotie cu privire la rotatia guvernamentala si la desemnarea lui Marcel Ciolacu ca premier, el aratand ca cine va baga bete in roate va raspunde in mod cert atat politic, cat si electoral si ca este convins ca Partidul National…

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, a declarat marți, 14 februarie, ca social democrații „nu au nicio emoție” ca Marcel Ciolacu nu va fi premier dupa rotativa cu PNL din luna mai. Stanescu i-a cerut președintelui Klaus Iohannis sa „nu intre intr-un joc iresponsabil”, cu trimitere la faptul ca…