- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, considera drept “un lucru benefic” declansarea investigatiei de catre Consiliul Concurentei in cazul in care companii europene sunt suspectate ca s-au inteles intre ele pentru limitarea si intreruperea aprovizionarii pietei romanesti cu imunoglobulina, informeaza…

- "Investigatia vizeaza un posibil comportament anticoncurential ce consta in adoptarea unei strategii coordonate intre aceste companii, prin limitarea si intreruperea aprovizionarii pietei romanesti cu imunoglobulina umana normala, de catre aceste companii, cu scopul eliminarii taxei clawback si obtinerii…

- Legislatia privind medicatia homeopata din Romania s-ar putea schimba in perioada urmatoare.Producatorii de produse homeopate din Romania ar putea fi obligati sa scrie pe etichetele produselor pe care le comercializeaza un avertisment prin care sa anunte ca acestea nu au efecte medicale.

