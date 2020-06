Stiri pe aceeasi tema

- Un medic si un asistent medical de la Institutul de Psihiatrie Socola din Iasi au fost confirmati pozitiv, in spital fiind declansata o ancheta epidemologica, anunta news.ro. Astfel, in cursul zilei de vineri au fost efectuate cateva zeci de teste, fiind vizati atat angajati ai spitalului…

- Doua cadre medicale de la Institutul de Psihiatrie Socola din Iasi au fost confirmate cu noul coronavirus, Directia de Sanatate Publica demarand o ancheta epidemiologica la aceasta unitate medicala.Un medic si un asistent medical de la Institutul de Psihiatrie Socola din Iasi au fost confirmati…

- Douazeci de cadre medicale de la doua spitale din Iasi au fost confirmate cu noul coronavirus, in aceeasi situatie fiind si 14 pacienti internati in cele doua unitati medicale potrivit news.ro.Potrivit DSP Iasi, la spitalul I.C. Parhon din Iasi au fost depistate cu noul coronavirus 11 cadre…

- Opt pacienti si sase cadre medicale de la Spitalul "Dr. C. I. Parhon" au noul coronavirus, iar la Spitalul "Sf. Spiridon" 7 cadre medicale si 6 pacienti au fost depistați pozitiv la Covid-19, a anunțat DSP Iași.

- Preotul si dascalul din comunitatea de ruși lipoveni din orasul Targu Frumos, județul Iasi, au fost duși la Spitalul de Boli Infecțioase dupa ce au fost confirmați cu noul coronavirus. Cei doi facusera molifta pentru membrii comunitații, adica pentru aproape 700 de persoane, transmite Mediafax. Au venit…

- Specialiștii in sanatate mintala de la Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași ofera suport psihologic pentru personalul medical aflat in linia intai a luptei cu noul coronavirus. Cadrele medicale pot beneficia de consiliere online sau prin apel telefonic. Mai multe detalii ne ofera Bianca Grigoriu: Pentru…

- Situația la Secția de Psihiatrie Cronici de la Zarnești se complica: 20 de cadre medicale au fost introduse in izolare la un hotel din Brașov, iar alți doi pacienți sunt sub observație in unitatea sanitara. Este vorba despre contacții pacientului internat la la Secția de Psihiatrie Cronici de la…

- Mai multe cadre medicale de la Institutul de Boli Cardiovasculare (IBCV) din Iași vor fi testate, dupa ce un pacient al unitații medicale a fost confirmat cu noul COVID-19. Ancheta epidemiologica este in curs. P...