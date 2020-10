Stiri pe aceeasi tema

- The match between the Romanian pair Andreea Mitu/Patricia Tig and Madison Brengle (USA) paring Iana Sizikova (Russia), from the first round of the doubles event of the tennis tournament at Roland Garros, is targeted by French justice, which opened an investigation due to suspicions that this match…

- Meciul dintre perechea romana Andreea Mitu/Patricia Tig si cuplul Madison Brengle (SUA)/Iana Sizikova (Rusia), din primul tur al probei de dublu de la Roland Garros, este in vizorul justitiei franceze, care a deschis o ancheta din cauza suspiciunilor ca aceasta partida a fost trucata, relateaza presa…

- Procurorii francezi au confirmat, marti, ancheta in cazul meciului Andreea Mitu/Patricia Tig - Madison Brengle/Iana Sizikova (SUA/Rusia), din turul I al probei de dublu feminin de la Roland Garros, informeaza AFP.O investigatie pentru "frauda in grup organizat” si pentru "coruptie sportiva…

- Meciul dintre perechea romana Andreea Mitu/Patricia Tig si cuplul Madison Brengle (SUA)/Iana Sizikova (Rusia), din primul tur al probei de dublu de la Roland Garros, este in vizorul justitiei franceze, care a deschis o ancheta din cauza suspiciunilor ca aceasta partida a fost trucata, relateaza presa…

- Partida suspecta, mafia pariurilor ar fi intrat pe fir Meciul pe seama caruia a fost deschisa o ancheta de catre procurorii francezi este cel dintre Andreea Mitu/ Patricia Tig vs Madison Brengle/Iana Sizikova (SUA/Rusia), scor 7-6(8), 6-4, din turul I al probei de dublu feminin de la Roland Garros.…

- Partida de dublu Andreea Mitu/ Patricia Tig - Madison Brengle/Iana Sizikova (SUA/Rusia), scor 7-6 (8), 6-4, din turul 1 al turneului care se joaca in aceste zile la Paris, este investigata de politia franceza

- Meciul Andreea Mitu/ Patricia Tig - Madison Brengle/Iana Sizikova (SUA/Rusia), scor 7-6 (8), 6-4, din turul I al probei de dublu feminin de la Roland Garros, este in atentia politiei franceze, pentru un posibil aranjament la pariuri, potrivit publicatiei germane Die Welt, citata de presa internationala.

- Meciul Andreea Mitu/ Patricia Tig - Madison Brengle/Iana Sizikova (SUA/Rusia), scor 7-6 (8), 6-4, din turul I al probei de dublu feminin de la Roland Garros, este in atentia politiei franceze, pentru un posibil aranjament la pariuri, potrivit publicatiei germane Die Welt, citata de presa internationala.Politia…