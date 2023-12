Stiri pe aceeasi tema

- Șosant! O gravida si copilul sau au murit in maternitatea din Arad: Inspectorii de sanatate publica au inceput o anchetaInspectorii de sanatate publica au inceput o ancheta la Maternitatea Arad, unde o tanara de 25 de ani a murit, marti, impreuna cu copilul nascut in urma unei cezariene, medicii…

- Inspectorii de sanatate publica au inceput o ancheta la Maternitatea Arad, unde o tanara de 25 de ani a murit, marti, impreuna cu copilul nascut in urma unei cezariene, medicii afirmand ca pacienta fusese adusa la spital cu ambulanta in stare grava din cauza unei infectii respiratorii severe.Gravida…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si-a exprimat miercuri ingrijorarea cu privire la o crestere a numarului de boli respiratorii in China - tara unde in 2019 s-au inregistrat primele cazuri de COVID - si a cerut populatiei sa "ia masuri" pentru a se proteja, relateaza AFP. "OMS a trimis o solicitare…

- Autoritatile braziliene au lansat o ancheta in care este vizata compania din spatele campaniei de promovare a concertelor lui Taylor Swift dupa ce o fana a murit in timpul unui concert din cauza caldurii extreme, relateaza vineri agențiile DPA/TCA, citate de Agerpres.

- Au aparut informații șocante dupa accidentul din Mestre! Se pare ca șoferul autocarului care a cazut de pe pod și in care au murit 21 de persoane, a fost la spital de mai multe ori inainte de tragedie. Ancheta este inca in desfașurare in Italia.

- La varsta de 35 de ani, actrița indiana Dr. Priya, care era insarcinata in luna a opta, a decedat. Medicii au reușit sa salveze viața copilului ei, care acum se afla la terapie intensiva.Dr. Priya a suferit un stop cardiac neașteptat și a murit intr-un spital privat. Anunțul tragic privind decesul ei…

- Medicul Adrian Marinescu, de la spitalul de boli infecțioase Matei Balș din Capitala, a declarat joi dimineața, la Antena 3, ca una din doua persoane care se prezinta la camera de garda vine cu probleme respiratorii și ca numarul virozelor va crește in urmatoarea perioada.”Inca nu a inceput propriu-zis…

- AVERTISMENT din partea medicilor: In ultimele 48 de ore se inregistreaza in toata țara un val de viroze respiratorii, virușii care sunt in circulație se raspandesc rapid și provoaca infecții respiratorii cu simptome care pot persista și 3-4 saptamani. Cei mai mulți pacienți sunt copiii care transmit…