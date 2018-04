Stiri pe aceeasi tema

- O fetita din clasa a VI-a de la Scoala Gimnaziala nr. 7 din Targu Mures a cazut, luni, de la etajul scolii, fiind transportata de catre parintii ei la UPU-SMURD pentru a primi ingrijiri medicale.Seful Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Mures, Ioan Macarie, a declarat, pentru AGERPRES, ca…

- O ancheta interna a fost demarata la un liceu din județul Satu Mare, dupa ce doua eleve s-au batut in sala de clasa. Conflictul a debutat la un bar aflat in vecinatatea unitații școlare. Poliția a fost sesizata in acest caz. O ancheta interna a fost demarata la un liceu din Carei, județul Satu Mare,…

- O fata de 13 ani a cazut, in noaptea de duminica spre luni, de la mansarda unui bloc de pe strada Grivita din municipiul Botosani, in acest caz fiind deschisa o ancheta pentru a stabilit in ce imprejurari s-a petrecut evenimentul. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Politistii constanteni cerceteaza un caz de agresiune petrecut in incinta Scolii Gimnaziale nr. 28 „Dan Barbilian”, dupa ce au fost sesizati de directoarea institutiei in legatura cu faptul ca persoane adulte au exercitat acte de violenta asupra unui elev, pe holul unitatii scolare, informeaza Inspectoratul…

- Dupa o ancheta minutioasa politia din Toronto a ajuns la concluzia ca fata mintise in mod deliberat privitor la faptul ca o persoana ii taiase valul pe care il purta. Pana la sfarsitul anchetei, fata aparuse la mai multe posturi de televiziune unde si-a depanat falsa ei "poveste" care a ravasit…