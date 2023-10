Stiri pe aceeasi tema

- Paramedici si personal de urgenta ingrijeau trei indivizi, la Tel Aviv, anunta Magen David Adom (MDA), echivalentul Crucii si Semilunii Rosii, dupa ce o racheta a lovit o cladire in sudul orasului, relateaza CNN și news.ro.Reuters transmitea imagini in direct care surprind o cladire cu patru niveluri…

- Egiptul a fost lovit de doua rachete intr-o singura zi. O prima racheta a lovit, vineri dimineata, o unitate medicala din Taba (Egipt), aflata la aproximativ 220 de kilometri de Fasia Gaza. Cel puțin 6 persoane au fost ranite. Ulterior, puțin inainte de pranz, un alt proiectil a cazut in statiunea Nuweiba…

