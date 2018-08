Stiri pe aceeasi tema

- Un dosar penal pentru distrugere prin incendiere a fost deschis, joi, dupa ce o autospeciala a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Timis a fost cuprinsa de flacari in timpul unei misiuni de stingere a unui incendiu. Ancheta a fost preluata de Parchetul Militar Timisoara.

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins un autoturism pe Autostrada Soarelui. Potrivit ISU Dobrogea, incendiul a fost localizat la km 185 pe Autostrada…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins o locuinta. Potrivit ISU Dobrogea, incendiul a izbucnit in localitatea Saraiu, judetul Constanta. Sursa foto…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dimineata sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins acoperisul unei case din Palazu Mare. Potrivit ISU Dobrogea, interventia are loc pe strada Bobalna. ...

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins o casa particulara din Harsova, pe strada Portului. Potrivit ISU Dobrogea, incendiul se manifesta la acoperis…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta seara sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuinta din Movila Verde, judetul Constanta. Din primele informatii o persoana ar fi prinsa in casa cuprinsa…

- O masina a fost incendiata pe o strada din Timisoara. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Timis, incendiul a fost anuntat la 112, in noaptea de vineri spre sambata, in jurul orei 02.40. La fata locului au fost trimisi in cateva minute patru pompieri, cu o autospeciala.…