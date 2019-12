Stiri pe aceeasi tema

- Un accident feroviar s-a produs miercuri, intre Ploiesti si Brazi, potrivit Digi 24. In urma evenimentului, mai multe persoane au fost ranite.Cele doua trenuri s-au ciocnit frontal, iar in urma impactului cinci persoane au fost ranite. Este vorba despre trei calatori și doi mecanici de tren.Accidentul…

- In accidentul produs astazi pe șoseaua de centura a Focșaniului au decedat doua persoane. Inca doua persoane sunt ranite in stare grava și alte doua persoane sunt ranite ușor. In jurul orei 13:30, conducatorul unui autoturism care se deplasa pe banda de langa acostament, a prins acostamentul la trecerea…

- Cinci persoane, printre care și doi copii, au fost ranite in urma unui accident produs, marți seara, intr-o intersecție din Cluj-Napoca, anunța MEDIAFAX.Citește și: Florin Cițu dupa ce a picat votul din Parlament: ‘A fost un vot politic’ . Potrivit IPJ Cluj, accidentul a avut loc, marți…

- Un accident rutier soldat cu doua victime s-a produs miercuri dimineata pe DN 1B, Buzau - Ploiesti. Potrivit IPJ Buzau, este vorba despre o coliziune intre un microbuz si un autoturism. Evenimentul rutier s-a produs pe raza localitatii Vintileanca.

- Traficul auto a fost restricționat pe DN2 E85 in localitatea Oreavu, din cauza unui accident rutier. Este vorba despre o coliziune fața-spate, in care au fost impliate trei autoturisme. Doua persoane au fost ranite. In timp ce se deplasa cu autoturismul pe DN2 E85 din direcția Buzau catre Ramnicu Sarat,…

- Doua persoane au fost ranite intr-un accident produs marți dimineața pe DN25, in județul Galați, in care au fost implicate un camion și o dubița. Traficul rutier in zona este blocat, potrivit Agerpres.Potrivit polițiștilor, accidentul a avut loc marți dimineața pe DN25, in zona localitații…

- La data de 27.09 a.c, un accident rutier a avut loc in Medgidia, la intersectia strazilor Jiului cu Poporului. Purtatorul de cuvant al IPJ Constanta, Andreea Munteanu, a declarat:Aseara, in jurul orei 20:50, un barbat, de 19 ani, a condus un autoturism pe strada Poporului, circuland dinspre zona fabricii…

- O femeie de 42 de ani a murit, iar doua persoane, intre care o fata de 14 ani, au fost ranite, dupa ce o remorca plina cu cartofi s-a rasturnat peste ele. Accidentul s-a produs in camp, in judetul Sibiu, in timp ce un tractor tracta trei remorci pline cu cartofi, anunța news.ro.Potrivit politistilor…