- Consiliul Superior al Magistraturii(CSM) a raspuns „acuzațiilor de inacțiune" in raport cu judecatorii care "dauneaza imaginii justiției". CSM a decis sa raporteze cu privire la inspecțiile activitații judecatorilor, care au fost menționate in mass-media intr-un context negativ

- Președintele CRJM, Vladislav Gribincea a venit cu o reacție pe FB, referitoae la decretul Președintei Maia Sandu de revocare a lui Vladislav Clima din funcția de președinte al Curții de Apel Chișinau Maia Sandu „Am anulat astazi decretul fostului președinte Igor…

- Fostul procuror clujean Fabian Gyula, propunerea UDMR pentru functia de Avocat al Poporului, a fost cercetat, in 2007, de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). El a avut o prezentare despre autonomia teritoriala la o conferinta pregatita de o organizatie controversata - „Tinerii Maghiari din Ardeal“…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anulat astazi decizia privind suspendarea din judecator la Curtea de Apel Chișinau a magistratei Galina Moscalciuc. De asemenea, și magistrata Victoria Hadirca de la Judecatoria Chișinau, sediul centra sistem, fiind repusa in drepturi de catre membrii CSM.…

- Sectia pentru judecatori in materie disciplinara a Consiliului Superior a Magistraturii a decis vineri, 23 aprilie, sa amane pentru data de 12 mai decizia cu privire la suspendarea unor judecatori cercetati disciplinar pentru derapajele de pe un grup de Facebook, precizeaza surse judiciare pentru…

- Ministrul interimar al Justiției, Fadei Nagacevschi, a cerut Consiliului Superior al Magistraturii sa urgenteze procedura de numire a judecatorului Curții Constituționale. Nagacevschi i-a imputat Consiliului Superior al Magistraturii tergiversarea nejustificata a procesului de selecție și numire a judecatorului…

- 16 persoane și-au depus dosarele la concursul pentru suplinirea funcției de judecator la Curtea Constituționala, anunțat de Consiliul Superior al Magistraturii. Printre pretendenți este și deputatul Partidului Socialiștilor, Vasile Bolea, președinte al Comisiei parlamentare juridica, numiri și imunitați.…

- Cu mucegai in birouri și placi care ar putea cadea cuiva in cap. In aceste condiții lucreaza magistrații de la sediul Judecatoriei Ciocana. Consiliul Superior al Magistraturii solicita ministerului Finanțelor alocarea sumei de 3,6 milioane lei pentru lucrarile de reparație a sediului.