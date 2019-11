Anchetă disciplinară la UEFA asupra României. Sunt cinci capete de acuzare Romania are emoții, dupa ce forul continental a deschis o ancheta disciplinara, in urma incidenteleor de la partida cu Suedia, scor 0-2, disputata la 15 noimebrie, pe Arena Naționala, in preliminariile pentru Euro 2020. Astfel, UEFA ancheteaza Romania pentru mai multe probleme care ar fi avut loc la acest joc, printre care rasism, unele scandari, […] Post-ul Ancheta disciplinara la UEFA asupra Romaniei. Sunt cinci capete de acuzare apare prima data in Libertatea . Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- UEFA a anunțat azi ca a deschis o ancheta asupra echipei naționale, dupa incidentele de la meciul cu Suedia, 0-2, jucat pe 15 noiembrie in preliminariile EURO 2020. UEFA a inceput o investigație dupa ce atacantul Alexander Isak a susținut in timpul meciul ca a auzit scandari rasiste la adresa lui.…

- In timpul meciului pe care Romania l-a disputat cu Suedia, vineri seara, pe Arena Naționala, unii dintre suporterii romani au scandat lozinci cu caracter rasist impotriva jucatorului advers, Alexander Isak. Incidentul a ajuns in presa internaționala, iar naționala risca sa joace barajul cu porțile inchise.…

- Finlanda a trecut de Liechtenstein, scor 3-0, și s-a calificat pentru prima data in istorie la un turneu final. Romania - Suedia se joaca astazi, de la ora 21:45, pe Arena Naționala. Meciul va fi in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Pro TV!Vezi AICI toate rezultatele din preliminariile Euro…

- Astazi se disputa alte 8 partide din preliminariile Campionatului European 2020, etapa #9. Toata atenția va reveni meciului Romania - Suedia, dar fanii naționalei vor urmari și celelalte jocuri din grupa „tricolorilor”, Norvegia - Insulele Feroe și Spania - Malta. Romania - Suedia se joaca astazi, de…

- ​Selectionerul Suediei, Janne Andersson, a declarat, joi, într-o conferinta de presa, ca este încrezator înainte de meciul cu România, care va avea loc, vineri, pe Arena Nationala, în preliminariile Euro 2020."Nu vorbesc niciodata de favorite în fotbalul…

- ROMANIA SUEDIA.Antrenamentul a fost unul de acomodare pentru cei care au evoluat mai mult in weekend si mai intens pentru ceilalti. Au fost exersate mobilitatea jucatorilor si jocul de pase, dar si, cel mai important, faza de finalizare. ROMANIA SUEDIA BILETE. FRF, anunt de ultima ora: ROMANIA…

- Potrivit FRF, nationala Suediei va ajunge, marti, in Cipru, pentru un scurt stagiu de pregatire, inaintea meciului cu Romania din prelimianriile Euro-2020 potrivit news.roReprezentativa nordica va ramane in Cipru pana joi, urmand a sosi in Romania cu putin peste 24 de ore inaintea partidei…

- Echipa nationala de Fotbal a Romaniei a incheiat la egaliate meciul cu Norvegia, disputat marți, pe Arena Naționala, scor 1-1, din grupa F de calificare la EURO 2020. Tricolorii au fost egalati in minutul 90+2, ratand sansa de a urca pe locul secund in grupa.Intr-un alt meci al grupei din…