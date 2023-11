Anchetă de proporții. Percheziții DNA în 11 locații din București. Prejudiciul din dosar, URIAȘ Ancheta a procurorilor anticorupție – se fac percheziții domiciliare in 11 locații, situate pe raza municipiului București. Procurorii DNA fac, marti, 28 noiembrie, 11 perchezitii in București, la sediile unor firme si locuintele unor persoane, intr-un dosar care vizeaza „obtinerea pe nedrept” a 24 de terenuri situate in Capitala, aflate in proprietatea statului. Prejudiciul in […] The post Ancheta de proporții. Percheziții DNA in 11 locații din București. Prejudiciul din dosar, URIAȘ first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

