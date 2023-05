Anchetă de proporții a DNA la Poșta Română. Ce dovezi au procurorii Procurorii DNA sunt la aceasta ora la sediul Poștei Romane, de unde ridica mai multe documente, au declarat pentru G4Media.ro surse judiciare. Nu este clar cine este vizat de ancheta procurorilor anticorupție, dar surse din interiorul Poștei Romane au explicat ca actele au legatura cu investițiile facute de instituția publica. Și anul trecut procurorii anticorupție au fost „in vizita” la Poșta Romana, pentru a verifica angajarile facute de instituție. Verificarile DNA vizau angajarile facute de compania de stat, așa ca au fost cerute o serie de documente. Directorul companiei, Valentin Ștefan,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA au descins, in aceasta dimineața, la Poșta Romana. Anchetatorii ridica mai multe documente de la sediul central al instituției.Din primele informații se pare... The post Procurorii DNA au intrat in sediul Poștei Romane. Și nu in vizita de curtoazie appeared first on Special Arad · ultimele…

- Ancheta DNA la Poșta Romana. Procurorii au descins la sediul central al instituției Procurorii DNA au descins joi la sediul Poștei Romane, de unde ridica mai multe documente. Ar fi vorba despre o serie de acte care au legatura cu investițiile realiate de Poșta, au declarat pentru G4Media.ro surse judiciare.…

- Valentin Ștefan, liberalul care conduce interimar Poșta Romana, a susținut marți ca operatorul național poștal nu a primit niciodata ajutor de stat și ca cele peste 150 milioane lei virate companiei in 2018 a fost o capitalizare fireasca.

- Procurorii DNA au cerut in acest zile documente de la compania cu capital majoritar de stat Romgaz privind tranzacția din 2022 cu compania americana ExxonMobil pentru perimetrul Neptun din Marea Neagra, au declarat pentru G4Media surse oficiale. Romgaz a cumparat cu o suma de circa un miliard de dolari…

- Sute de angajati de la Posta Romana vor fi restructurati, din motive legate de digitalizare, dar si criterii de performanta, potrivit Antena 3 CNN. Este vorba despre aproximativ 500 de oameni care nu vor fi dati afara, ci restructurati, si vor primi salarii compensatorii. „Este vorba despre un cumul…

- „Spun de cateva saptamani ca in spatele lui Sebastian Burduja exista mai multe personaje din PDL care vor sa puna mana pe PNL sau sa repuna mana pe PNL, sub diverse forme, la București...”, a declarat Anca Alexandrescu despre jocurile observate pentru impunerea de catre fostul ministru PDL Adriean Videanu…

- Clienții Companiei Naționale Poșta Romana și cei ai Poștei Moldova care fac comenzi prin EMS (Express Mail Service) vor plati tarife mai mici decat pana acum. Acest beneficiu este rezultatul acordului bilateral privind schimbul de trimiteri EMS, semnat de cele doua administrații poștale și intrat in…

- ​Poșta Romana are in plan disponibilizarea a 300 de angajați din personalul administrativ și de conducere in acest an, pentru care sunt prevazute salarii compensatorii, iar circa 100 de oameni ar urma sa plece pe cale naturala in fiecare luna, se arata in bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2023…