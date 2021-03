Anchetă de amploare privind furtul de animale de companie în Marea Britanie Politia a recuperat mai mult de 80 de caini despre care se suspecta ca ar fi fost furati si a arestat sase persoane dupa o serie de investigatii intr-o tabara de nomazi din comitatul Suffolk, informeaza PA Media si DPA, potrivit AGERPRES. Jandarmeria din Suffolk a anuntat ca animalele de companie au fost gasite dupa actiuni de cautare desfasurate timp de 10 ore sambata in cartierul West Meadows de la periferia orasului Ipswich. Cei 83 de caini recuperati de politisti erau de rase si varste diferite. Trei femei (in varsta de 35, 41 si 46 de ani) si trei barbati (doi in varsta… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

