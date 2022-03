Stiri pe aceeasi tema

- Marilena Nedelcu Avionul MIG 21 LanceR nu ar fi trebuit sa execute misiunea de supraveghere aeriana in condițiile meteo existente miercuri seara, la Constanța, susțin surse din aviație. De altfel, dupa pierderea avionului de pe radar, pilotul elicopterului PUMA trimis in misiunea de cautare-salvare…

- Elicopterul IAR 330 PUMA prabușit in Constanța avea 7 militari la bord, nu cinci, așa cum a anunțat Ministerul Apararii dupa producerea tragediei. Aparatul de zbor a fost trimis in misiune de cautare și salvare, la 20 de minute dupa ce un avion de vanatoare MIG21 LanceR a disparut de pe radar. Elicopterul…

- Un barbat a gasit un geamantan abandonat in padurea Baneasa, in care erau mai multe arme și muniție. El a anunțat poliția, care a deschis o ancheta. In geamantan erau doua pistoale, doua arme semiautomate si patru grenade defensive, precum si elemente de munitie. Toate erau insa in stare destul de avansata…

- Romania este bine aparata, a declarat Klaus Iohannis in cadrul vizitei oficiale pe care șeful NATO, Jens Stoltenberg, a facut-o, vineri, la Constanța, la baza militara Mihail Kogalniceanu. Oficialul NATO a reiterat faptul caNATO este o alianta defensiva, iar scutul de la Deveselu din tara noastra are…

- Parchetul Tribunalului Cluj face audieri intr-un dosar imens, in care aproximativ 1.000 de angajați ai MAI – pompieri, jandarmi și polițiști, ar fi implicați intr-o ampla rețea de falsificare și inșelaciune cu tichete de vacanța. Surse judiciare din cadrul Parchetului Tribunalului Cluj au declarat ca…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a avut o ieșire nervoasa, miercuri, intr-o conferința de presa susținuta la Constanța și, raspunzand unei intrebari a unui jurnalist referitoare la cazul polițistului batut intr-un mall din Timișoara, a raspuns: “Acel derbedeu este in arest si sper sa infunde…

- Procurorii DNA vizeaza actele intocmite de arhitectul Damian Matei și consilierul personal al primarului general, Șerban Laurențiu Anghel, in domeniul urbanismului, conform unor surse judiciare. DNA a transmis ca procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor…

- IPJ Giurgiu ancheteaza modul in care un incarcator cu 17 gloanțe a disparut din sediul Poliției Mihailești, din acest județ. Un ofițer de serviciu de la Poliția Mihailești a observat dispariția incarcatorului și i-a anunțat pe șefii sai. Ultima data rastelul fusese verificat cu cateva zile inainte de…