- Anchetatorii continua joi audierea muncitorilor care lucrau pe santierul de la Biblioteca Nationala unde doi oameni si-au pierdut viata. Ei au aflat ca santierul nu avea nicio autorizatie si ca un muncitor chiar isi adusese de acasa flexul pentru a taia o teava.

- Milioane de romani au suferit alaturi de familiile indurerate din cauza pierderii timpurii a doi angajați care executau lucrari intr-un șantier din București, situat langa Biblioteca Naționala. In urma unui accident de munca, doi oameni au murit inghițiți de pamant, in timp ce patru colegi au fost salvați…

- Este a treia zi de audieri in cazul tragediei de la Biblioteca Naționala in care și-au pierdut viața doi oameni. Poliția a deschis o ancheta, la fel și Inspectoratul Teritorial de Munca. Primaria Sectorului 3 nu a venit cu nicio reacție. Asta in condițiile in care șantierul aparține unei firme a administrației…

- „Interventie destul de dificila si periculoasa pentru pompieri, pentru ca s-a lucrat intr-o zona cu un perete neasigurat, care l-au asigurat ei pentru ca atunci cand sapi, regula este ca acesti pereti trebuie asigurati. Deci, oricand poate sa se surpe pamantul. Trebuie asigurat cu lemn, sa fie asigurati…

- Ramona Manole, sora vitrega a lui Fulgy, a cerut la Poliție ordin de protecție impotriva lui Fulgy, fiul lui Ionița și al Vioricai de la Clejani , relateaza Antena 3 , care a vorbit cu femeia. Aceasta susține ca fratele ei vitreg a ameninațat-o pe ea și pe copiii ei. „Totul a pornit de la faptul ca…

- Trei persoane au fost ucise si alte cinci ranite grav vineri in urma unui atac cu cutitul in orasul bavarez Wurzburg din sudul Germaniei, comis de un somalez in varsta de 24 de ani, au anuntat autoritatile locale, citate de AFP si DPA. El fusese internat recent intr-un spital psihiatric dupa ce “se…

- 65 de cazuri noi de covid, de ieri pana azi. Sunt si 7 decese inregistrate in ultimele 24 de ore, plus alte 133 anterioare. La terapie intensiva sunt 121 de pacienti. In Timiș s-au inregistrat 1 sungur caz noi de coronavirus in ultimele 24 de ore. Rata de infectare in Timis aajuns la 0,05. In […] The…

- Un roman se numara printre cei trei muncitori care și-au pierdut viața in orașul belgian Anvers, dupa ce o cladire aflata in construcție s-a prabușit. Acesta a fost scos fara viața dintre daramaturi de echipele de intervenție. Din motive inca necunoscute, o parte a cladirii s-a prabușit și a doborat…