Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana romana Blue Air se confrunta cu dificultati financiare din 2019 si, incepand din martie 2020, la fel ca alte intreprinderi active in sectorul aviatiei, a fost grav afectata de pandemia de coronavirus. Din noiembrie 2022, Blue Air a incetat sa functioneze, deoarece autoritatile romane…

- Comisia Europeana ancheteaza ajutorul de stat adoptat de Romania in favoarea companiei aeriene Blue Air Aviation, potrivit News.ro Compania aeriana romana Blue Air se confrunta cu dificultati financiare din 2019. Incepand din martie 2020 a fost grav afectata de pandemia de coronavirus. Din noiembrie…

- Comisia Europeana a deschis o investigație aprofundata pentru a evalua daca anumite masuri de sprijin din Romania in favoarea companiei aeriene Blue Air Aviation (“Blue Air”) sunt conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat, potrivit unui comunicat de presa, potrivit news.ro. Compania aeriana…

- Comisia Europeana a deschis o investigație detaliata pentru a evalua daca anumite masuri de sprijin adoptate de Romania in favoarea companiei aeriene Blue Air Aviation respecta normele UE privind ajutoarele de stat, potrivit unui comunicat al executivului european. Reamintim ca in noiembrie 2022 Blue…

- Marcel Bolos a precizat ca in baza unei discuții cu Comisia Europeana MIPE ar putea acorda in continuare masurile compensatorii pentru populatie si mediul de afaceri prin Fondul de Tranzitie Energetica, in valoare de 500 milioane de euro din Bugetul UE.

- Compania aeriana low-cost Blue Air, aflata deja, la acest moment, in portofoliul statului, care detine 75- din actiuni, a intrat in insolventa, la propria cerere. Pe lista creditorilor sunt circa 90 de nume, persoane fizice, fosti angajati, si institutii precum ROMATSA, precizeaza Profit.ro. Operatorul…

- Compania aeriana low-cost Blue Air, aflata deja, la acest moment, in portofoliul statului, care detine 75% din actiuni, a intrat in insolventa, la propria cerere. Pe lista creditorilor sunt circa 90 de nume, persoane fizice, fosti angajati, si institutii precum ROMATSA, precizeaza Profit.ro . Operatorul…

- Supermarketurile Lidl din toata tara au fost amendate cu peste 7 milioane de lei de comisarii de la Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului (ANPC), pentru vanzare de fructe si legume cu mucegai, produse alimentare expirate sau cu ambalajul deteriorat, vitrine si rafturi pline de mizerie…