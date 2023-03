Stiri pe aceeasi tema

- O leziune cutanata indepartata luna trecuta de pe pieptul președintelui SUA Joe Biden a fost un carcinom bazocelular, o forma de cancer de piele, a anunțat vineri medicul sau, informeaza Associated Press, potrivit Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice au facut doua percheziții in Capitala, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul București, ca urmare a unui ordin european de ancheta emis de autoritațile judiciare germane, intr-un dosar penal de evaziune fiscala și delapidare…

- Totul a inceput in iunie 2019, intr-un port din SUA, cand au fost descoperite 20 de tone de cocaina in valoare de un miliard de dolari, pe nava cargou Gayane a companiei Mediterranean Shipping Co. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un barbat a fost trimis in judecata de procurorii valceni dupa ce si-a violat verisoara in varsta de 12 ani, el fiind si purtator al virusului HIV, lucru pe care i l-a ascuns victimei, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Rusia nu și-a abandonat tactica de teroare in Ucraina și pregatește noi atacuri, a spus președintele Volodimir Zelenski in discursul sau video de aseara. "Rusia inca se bazeaza pe intreruperi de curent, aceasta este ultima speranța a teroriștilor, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi…

- Procurorul șef al UE, care și-a obținut reputația luptand cu politicienii corupți din țara ei, Romania, afirma ca de-abia așteapta sa inceapa lucrul la combaterea celor care incalca sancțiunile contra Rusiei, se arata intr-un articol publicat de Bloomberg și semnat de doua romance. Fii la…