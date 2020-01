Stiri pe aceeasi tema

- Noile declarații ale lui Gheorghe Dinca au rasturnat toate planurile procurorilor. In timpul audierilor de la DIICOT, principalul suspect in cazul crimelor de la Caracal a facut marturisiri șocante.

- Potrivit unor surse DIICOT, Gheorghe Dinca va fi trimis in judecata saptamana viitoare. Avocații familiilor Maceșanu și Melencu acuza ca din dosar lipsește certificatul care atesta decesul Luizei Melencu. Inițial, procurorii DIICOT au promis ca-l vor trimite pe Gheorghe Dinca, suspectul crimelor…

- Jurnaliștii de la Cancan.ro publica declarațiile date de Gheorghe Dinca in fața procurorilor. Dinca a explicat cum a luat-o pe Luiza la ocazie și cum a violat-o in mod repetat.Citește și: Raed Arafat amenința ca pleaca din Romania. Fondatorul SMURD: Pentru ce am facut in țara asta, daca vor…

- La cateva zile dupa ce a fost descoperit ca a avut un complice atunci cand a venit vorba de cazul Luizei Melencu, Gheorgh Dinca a facut dezvaluiri șocante in fața procurorilor. A descris, pas cu pas, cum a aratat „colaborarea” lui cu Ștefan Risipiceanu și a marturisit ca a ținut-o pe Luiza in viața…

- Un barbat de 44 de ani a fost retinut pentru viol in dosarul Caracal, a anuntat, miercuri, procurorul sef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT), Giorgiana Hosu, citeaza Agerpres .

- Gheorghe Dinca a recunoscut ca le-a ucis pe cele doua fete din Caracal, Alexandra Maceșanu și pe Luiza Melencu. Cu toate acestea, familia fetelor și mulți romani inca spera ca acestea sa fie in viața. O femeie din Italia a declarat faptul ca a vazut-o pe Alexandra, la treaba!

- Alexandra Maceșanu a disparut pe 14 aprilie, iar Alexandra Maceanu pe 24 iulie. Una dintre vocile cazului din Caracal este Alexandru Cumpanașu, ruda cu cea de-a doua victma. Candidatul independent, ieșit din primul tur din cursa pentru Cotroceni, a postat, recent, ca se va lupta in continuare pentru…

- Cazul crimelor de la Caracal, despre care se crede ca ar fi fost comise de catre Gheorghe Dinca, scot la iveala detalii șocante despre ce se intampla in acest oraș! Mama Luizei Melencu a dezvaluit un detaliu șocant despre fiica sa!