Arhiepiscopia Buzaului si Vrancei s-a autosesizat in urma aparitiei articolelor de presa care semnalau un caz de agresiune sexuala si sechestru de persoane la Caminul de Batrani din Focsani si a declansat o ancheta bisericeasca pentru a cerceta cazul respectiv, a declarat joi, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al arhiepiscopiei, Ioan Solea.



Potrivit sursei citate, arhiepiscopia nu are alte comentarii pana la finalizarea anchetei.



In cursul zilei de miercuri, in mediul online, a aparut o filmare in care o angajata a Caminului de Batrani Focsani il acuza pe directorul…