Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul National Financiar din Franța a deschis o ancheta preliminara pentru trafic de influenta vizand activitati de consiliere in Rusia ale fostului presedinte Nicolas Sarkozy. Procurorii au in vedere și o eventuala acuzație de spalare de bani in scop infracțional.

- Parchetul national financiar (PNF) francez a deschis o ancheta preliminara pentru „trafic de influenta” vizand activitati de consiliere in Rusia ale fostului presedinte Nicolas Sarkozy, scrie agerpres . PNF a confirmat pentru AFP ca a deschis o ancheta pentru „trafic de influenta”, dar si pentru „spalare…

- Parchetul national financiar (PNF) francez a deschis o ancheta preliminara pentru "trafic de influenta" vizand activitati de consiliere in Rusia ale fostului presedinte Nicolas Sarkozy, informeaza vineri surse concordante, confirmand o informatie a Mediapart, relateaza AFP. PNF a confirmat…

- Parchetul National Financiar (PNF) francez a deschis o ancheta preliminara pentru "trafic de influenta" vizand activitati de consiliere in Rusia ale fostului presedinte Nicolas Sarkozy, informeaza vineri surse concordante, care confirma o informatie a Mediapart,

- O ancheta preliminara pentru "deturnare de fonduri publice" a fost deschisa din cauza unor suspiciuni de "bunuri ilegal dobandite" de catre familia fostului presedinte din Yemen, Ali Abdallah Saleh, in Franta, a anuntat Parchetul national financiar (PNF), relateaza AFP. Cotidianul Liberation…

- Parchetul national financiar a cerut marti patru ani de inchisoare, dintre care doi cu suspendare, impotriva fostului presedinte al Republicii Nicolas Sarkozy, judecat pentru coruptie si trafic de influenta, un proces fara precedent in Franta, relateaza AFP, citeaza Agerpres.

- Parchetul national financiar a cerut marti patru ani de închisoare, dintre care doi cu suspendare, împotriva fostului presedinte al țarii Nicolas Sarkozy, judecat pentru coruptie si trafic de influenta, un proces fara precedent în Franta, scrie AFP.Procuratura a cerut aceleasi…

- Un martor cheie impotriva fostului presedinte francez Nicolas Sarkozy si-a modificat depozitia in dosarul privind primirea unor fonduri ilegale din Libia, sustinand acum ca fostul sef de stat nu a comis nicio ilegalitate, transmite dpa, citand articole din presa franceza de miercuri. Ancheta…