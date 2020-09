Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, anunta ca partidul a depus la Biroul Electoral Central o solicitare de renumarare a voturilor pentru Primaria Sectorului 1, el aratând ca numaratoarea paralela realizata de PSD arata ca primarul în functie Daniel Tudorache ar avea cu peste 200 de voturi…

- Este scandal la sediul Biroului Electoral Sector 1, unde liderii USR și PLUS s-au dus sa ceara numararea voturilor de pe anumite procese verbale. Dan Barna se afla la fața locului și a cerut renumararea in aceasta seara, deși nu exista personal care sa o faca.”Acum suntem la egalitate. E o…

- Clotilde Armand, candidatul USR PLUS la Primaria Sectorului 1 al Capitalei, a chemat poliția la Biroul Electoral. Aceasta acuza o tentativa de frauda electorala. „Iata ce avem in sediul Direcției de...

- Dupa ce candidata USR PLUS la Primaria Sectorului 1 al Capitalei, Clotilde Armand, a chemat poliția la Biroul Electoral, acuzand o tentativa de frauda electorala, poliția Capitalei vine cu precizari."Astazi, in jurul orei 15: 45, Secția 4 Poliție a fost sesizata prin sistemul 112 cu privire…

- Suntem in pre-campania electorala pentru Alegerile Locale 2020, și va trebui sa ne obișuim sa regasim in spațiul public interpelari, dar și acuzații dure din partea candidaților la funcția de primar sau consilieri. Unul dintre candidații la funcția de primar la Sectorul 6 al Capitalei, și-a inceput…

- Douazeci de candidati au intrat in cursa electorala pentru functia de primar al Sectorului 1 al Capitalei, potrivit Agerpres. Biroul Electoral de Circumscriptie nr. 1 a publicat lista cu candidaturile definitive la fotoliul de primar in Sectorul 1.In competitia electorala pentru Primaria…

- Treisprezece candidati au intrat in cursa electorala pentru fotoliul de primar in Sectorul 3 al Capitalei. Biroul Electoral de Circumscriptie nr. 3 a constatat ramanerea definitiva a candidaturilor la functia de primar. Printre candidatii intrati in cursa electorala se afla actualul primar, Robert Negoita,…