- SCAIUȘ – In seara zilei de 5 august, la ora 22.55, polițiștii carașeni au fost anunțați, prin 112, ca un copil de aproximativ un an a fost gasit mort, la Scaiuș! „Polițiștii care s-au deplasat la fața locului au constatat ca cele sesizate se confirma, in prezent fiind desfașurate cercetari in vederea…

- Meteorologie a emis, sambata dimineața, noi avertizari de vreme severa. ANM a emis și un cod portocaliu instabilitate atmosferica accentuata, valabil in intervalul 5 august, ora 18.00 – 6 august, ora 10.00. In județele Arad, Timiș, Hunedoara, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Gorj și in zona de munte…

- Capitala si alte 11 judete se vor afla, pe parcursul zilei de vineri, sub avertizare Cod portocaliu de canicula si disconfort termic accentuat iar temperaturile vor urca pana la 41 de grade in jumatatea de sud a Olteniei si a Munteniei. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, alerta va afecta…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica accentuata pentru noua judete, valabila de astazi, ora 18:00, pana maine, la ora 6:00.Potrivit meteorologilor, in intervalul mentionat, in Banat, sudul Crisanei si Oltenia, local vor fi perioade…

- Un autoturism s a rasturnat in cursul zilei de marti, 13 Iunie 2023, ora 17:20, pe DN1, in localitatea Copaceni din judetul Cluj.Potrivit IPJ Cluj, politistii au fost sesizati pentru a interveni la un accident rutier produs pe DN1 ndash; E60, in localitatea Copaceni.Din primele cercetari efectuate la…

- Noroc mare pentru un copil de un an și șapte luni, in Timiș. Micuțul a cazut intr-un bazin cu apa aflat in curtea casei și s-a inecat. Polițiștii ajunși rapid la fața locului au inceput manevrele de resuscitare și, dupa ce l-au predat medicilor, copilul a fost readus la viața.

- Politistii si procurorii DIICOT din Caraș-Severin au facut percheziții la mai multe locuințe din Banat. Mai mulți indivizi sunt suspectați ca amestecau droguri și vindeau substantele unor tineri, inclusiv minori. Polițiștii din Caraș-Severin și procurorii DIICOT Caraș-Severin au facut, miercuri, 14…