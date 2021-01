Stiri pe aceeasi tema

- Trupele speciale au descins pe 31 decembrie in localitatea maramureșeana Ardusat, intr-un dosar care viza mai multe persoane suspectate ca sunt implicate in comercializarea de produse pirotehnice care ar fi urmat sa fie utilizate pentru noaptea de Revelion, scrie site-ul local vasiledale.ro. S-a lasat…

- Mai multe imagini in care un batran cade la pamant, fiind lovit de un mascat in seara de Revelion, au fost facute publice, iar poliția a anunțat ca demareaza o ancheta in acest caz. Incidentul s-a petrecut in Maramureș, in comuna Ardusat, acolo unde oamenii legii au facut percheziții la domiciliile…

- Conducerea Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Maramures a anunțat, sambata, ca a demarat o cercetare interna dupa aparitia in spatiul public a unor imagini filmate la o interventie, in comuna Ardusat, a politistilor din localitate si de la Serviciul Arme, Explozibili si Substante Toxice,…

- Conducerea IPJ Maramures a demarat o cercetare interna dupa aparitia in spatiul public a unor imagini filmate la interventia in comuna Ardusat a politistilor din localitate si de la Serviciul Arme, Explozibili si Substante Toxice, insotiti de luptatori din Serviciul de Actiuni Speciale, secvente…

- In noaptea de 1 ianuarie, politistii de ordine publica din cadrul Politiei municipiului Targu Mureș au identificat pe o strada din localitate, un tanar, de 18 ani, din comuna Band, care avea asupra sa mai multe sacoșe cu pachete de țigari, a anuntat, astazi, Biroul de Presa al IPJ Mures. Din cercetarile…

- Politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substanțe Periculoase au intensificat in aceasta perioada activitațile de verificare a modului in care sunt deținute și comercializate articolele pirotehnice. Joi, 31 decembrie, polițiștii specializați in arme, explozivi și substanțe periculoase, sprijiniți…

- Azi-noapte, 10 decembrie, ora 00.45, polițiștii din Sighetu Marmației au intervenit la un accident rutier produs pe strada Iuliu Maniu la intersecția cu strada 22 Decembrie 1989 din municipiu. ”La fața locului aceștia au identificat un autoturism care prezenta avarii in urma intrarii in coliziune cu…

- Procurorii care ancheteaza incendiul de la Spitalul Județean Piatra Neamț, au efectuat percheziții și au ridicat documente din birourile unitații medicale pana la ora 02.00 dimineața. Conducerea spitalului anunța ca a colaborat cu anchetatorii și le-au pus la dispoziție toate documentele cerute. „In…