Anchetă a poliției după ce o copilă a căzut de la etaj, în Olt. Fata a fost dusă la spital Oamenii legii din Olt fac cercetari pentru a stabili exact cum s-a produs un incident in care a fost implicata o copila in varsta de 12 ani, care, din primele informații, ar fi cazut de la etaj. Fata a fost dusa la spital, pentru a primi ingrijiri medicale. Incidentul a avut loc in Slatina, duminica

- O fata in varsta de 12 ani din Milcov a ajuns la spital cu mai multe fracturi, duminica dupa-amiaza, dupa ce a cazut de la etajul patru al unui bloc din municipiul Slatina, informeaza Agerpres. Politistii au deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa.Incidentul a avut loc duminica dupa-amiaza,…

