- Parchetul de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti a deschis o ancheta dupa ce un pompier din cadrul ISU Arges a murit in timpul unei interventii de stingere a unui incendiu pe autostrada A 1. Surse judiciare au declarat ca pompierul nu avea leziuni externe, dar ca primele date arata ca ar fi suferit…

