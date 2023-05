Stiri pe aceeasi tema

- Fostul deputat PSD Octavian Goga este cercetat de Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruta Kovesi, pentru frauda cu fonduri europene, potrivit surselor Adevarul. Prejudiciul este estimat la 1,7 milioane de euro.

- Ministrul austriac de Interne s-a pregatit pentru vizita in Romania. Gerhard Karner, asteptat miercuri la Bucuresti pentru discutii cu Lucian Bode, a prezentat marti, la Viena, o situatie care arata ca in 2022 au fost arestati in Austria cu 61% mai multi traficanti de persoane decat in 2021, iar 52…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera informeaza ca miercuri au intrat in Romania, prin punctele de la granita, 85.700 de persoane, dintre care 7.935 de cetateni ucraineni. Prin punctele de frontiera din intreaga tara au efectuat formalitatile de control, atat pe sensul de intrare, cat si pe…

- Fundatia Tiriac a anuntat, miercuri, ca in 2023 va organiza sase turnee ITF in Romania, care impreuna cu WTA125 Tiriac Foundation Trophy de la Bucuresti vor forma un circuit propriu; susține Agerpres. Fundatia Tiriac anunta dezvoltarea circuitului propriu de turnee de tenis ITF si WTA125 in Romania,…

- Filiala din Bucuresti a Parchetului European (EPPO) investigheaza o frauda cu fonduri europene care ar fi fost comisa in legatura cu un contract pentru un proiect de 1 milion de euro privind achizitionarea de echipamente IT si software, in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 al UE. Trei…

- Ministerul ucrainean al Infrastructurii a anunțat recent ca adancimea Canalului Bastroe a crescut de la 3,9 la 6,5 m, ”o mare oportunitate pentru capacitatea fluviala a Dunarii”, desi Ambasada Ucrainei la Bucuresti a sustinut ca este vorba doar despre lucrari de intretinere a caii navigabile. In acest…