- Parchetul European, condus de Laura Codruța Kovesi, a anuntat ca marti au fost desfasurate actiuni in 10 tari din UE, inclusiv Bulgaria, legate de o investigatie privind fraude in domeniul TVA, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Procurorul șef european, Laura Codruța Kovesi ii ancheteaza și ea pe cei doi parlamentari europeni acuzați de mita in scandalul care a zguduit Parlamentul European, Qatargate. Eva Kaili, la care s-au gasit saci cu teancuri de bani și Maria Spyraki sunt acuzate de EPPO pentru fraude legate de banii de…

- Bulgaria is threatening countermeasures if the Netherlands and Austria veto its Schengen accession, Acting Prime Minister Galab Donev said on Monday, adding that “common sense may prevail” in the remaining days until the crucial vote is taken, according to Euractiv. Bulgaria, Romania, and Croatia are…

- Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi ar putea investiga țarile și persoanele care incalca sancțiunile europene impuse Rusiei, a anunțat Comsia Europeana intr-un comunicat. Propunerea trebuie aprobata insa de Parlamentul European și Consiliul UE. Propunerea Comisiei Europene stabilește norme…

- Parchetul European (EPPO) a efectuat marti, simultan, peste 200 de percheziții in 14 state membre UE, intr-un dosar in care cerceteaza o schema complexa de frauda cu TVA, bazata pe vanzarea de bunuri electronice. Potrivit estimarilor Parchetului European, prejudiciul in acest dosar este de 2,2 miliarde…

- Cincisprezece perchezitii au loc, joi dimineata, la persoane fizice si la sedii de firme din Bucuresti si din alte patru judete, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul produselor accizabile, cu un prejudiciu estimat la peste 10 milioane de lei. Noua persoane urmeaza sa fie duse la audieri. ”In…

- Avioane de vanatoare spaniole Eurofighter sosesc la jumatatea lunii noiembrie in Bulgaria, unde, impreuna cu Fortele Aeriene Bulgare, vor participa la o misiune comuna de protejare a spatiului aerian bulgar, transmite bnr.bg, citata de Rador. Ministerul Apararii din Spania a precizat ca cele sase avioane…