Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a deschis o investigație aprofundata pentru a evalua daca masurile de sprijin acordate de autoritațile romane companiei aeriene TAROM sunt conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat acordate intreprinderilor aflate in dificultate, a anunțat luni executivul european. TAROM, compania…

- Comisia Europeana a demarat o investigație aprofundata pentru a evalua daca masurile de sprijin in valoare de 190 de milioane de euro acordate de autoritațile romane companiei TAROM sunt conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat. Investigația verifica daca planul de restructurare propus este…

- Statul roman a reușit sa ”manipuleze” sumele alocate centrelor universitare din Cluj și Iași, ghidand mult mai mulți bani spre acestea, iar efectele au fost clar vizibile in economia locala și ceea ce produce aceasta. Rezultatele acestea sunt obținute in urma unui studiu desfașurat de mai mulți cercetatori…

- Comisia Europeana a anunțat miercuri un plan de redresare economica in valoare de 600 de milioane de euro pentru Republica Moldova. Banii vor veni sub forma de asistența macro-financiara, subvenții și investiții, potrivit unui comunicat de presa. Banii vor fi alocați in urmatorii 3 ani pentru a promova…

- Premierul Florin Cițu, impreuna cu ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, au avut saptamana aceasta intalniri la Bruxelles cu oficiali ai Comisiei Europene, inclusiv cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Am avut 3 obiective majore pentru aceasta vizita,…

- „Ieri s-au facut niște numiri interimar la Radio și TV, o forțare a regulamentului ședințelor comune. Va spun in premiera ca sunt 4 state europene intr-o ancheta a Comisiei Europene pentru schimbari abuzive la televiziunile publice din țarile respective.Categoric PSD, in afara faptului ca vom contesta…

- Premierul merge la Bruxelles pentru sustinerea proiectelor incluse in PNRR Florin Cîtu. Foto. gov.ro Primul ministru, Florin Cîtu, merge saptamâna aceasta la Bruxelles pentru a sustine proiectele de dezvoltare incluse în ultima varianta a…

- Comtetul de specialitate compus din reprezentanti ai tuturor statelor UE si prezidat de un reprezentant al Comisiei Europene a dat aviz favorabil proiectului de document care autorizeaza plasarea pe piata a viermilor de faina galbeni uscati, ca aliment nou. Termenul ”viermi de faina” se refera la larvele…