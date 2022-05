Stiri pe aceeasi tema

- Federico Valverde (23 de ani), mijlocaș la Real Madrid, a glumit ca „mi-aș da soția pentru a caștiga Champions League”. Mina Bonino (28) i-a raspuns in aceeași nota: „Și eu l-aș da pe el pentru ca River sa caștige inca o Cupa Libertadores”. Sambata, 28 mai, Real Madrid va lupta pentru a 14-a Liga a…

- Deja campioana a Spaniei, Real Madrid a remizat pe „Santiago Bernabeu” cu Betis Sevilla, scor 0-0, in ultima etapa din LaLiga. Pentru echipa antrenata de Carlo Ancelotti urmeaza finala Champions League (duel cu Liverpool).

- Carlo Ancelotti (62 de ani), antrenorul lui Real Madrid, se gandește deja la finala Ligii Campionilor cu Liverpool, de pe 28 mai. Deja campioana in La Liga, Real Madrid joaca in ultima etapa cu Betis, pe „Santiago Bernabeu”, azi de la ora 22:00. Cu toate acestea, tehnicianul madrilenilor a recunoscut…

- Leandro Paredes (27 de ani), mijlocasul lui PSG, recunoaste ca un trasnfer la Real Madrid ar fi ca un vis indeplinit, dar momentan se gandeste numai la echipa sa de club. Real Madrid este un club la moda in acest moment. Echipa antrenata de Carlo Ancelotti a triumfat in La Liga și s-a calificat din…

- Ce n-a mai vazut Parisul? Iata ca raspunsul a fost dat miercuri spre joi noapte in returul semifinalei Ligii Campionilor de la Madrid, dintre Real Madrid și Manchester City, caștigata de galacticii antrenorului Carlo Ancelotti cu 3-1(6-5, la general), ce-i duce in finala Ligii Campionilor de la Paris,…

- Simao Sabrosa (42 de ani) a prefațat duelul Benfica - Liverpool, din „sferturile” Champions League, de pe „Estadio da Luz”, facand o trimitere la prima confruntare (1-0 acasa și 2-0 pe Anflield Road, unde a și inscris un gol) și calificarea in ”sferturile„ Ligii. Benfica - Liverpool se joaca marți,…

- Thomas Tuchel, 48 de ani, antrenorul lui Chelsea, a devenit miercuri seara antrenorul cu cele mai multe victorii obținute in primele 50 de meciuri din Champions League! Chelsea s-a impus și in deplasarea de la Lille, scor 2-1, in returul „optimilor” Ligii și merge mai departe cu 4-1 la general.Toate…

- Real Madrid s-a calificat in sferturile de finala ale Champions League dupa 3-1 in returul cu PSG (0-1 in tur). Elevii lui Carlo Ancelotti au sarbatorit in stil mare, alaturi de fanii prezenți pe Santiago Bernabeu. Echipele calificate in „sferturile” Ligii Campionilor: Bayern Munchen, Liverpool, Real…