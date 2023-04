Stiri pe aceeasi tema

- Anca Țurcașiu și Jean Gavril au avut un creat un moment emoționant cu transformarea in regretatul Benone Sinulescu. Cei doi au pus in scena o reprezezentație care i-a indioșat pe toți cei din sala.

- Anca Turcasiu si partenerul ei, Jean Gavril, au primit de la ruleta o transformare cu totul si cu totul emotionanta. Cei doi se vor transforma in cea de-a treia editie a transforming show-ului de la Antena 1, difuzata in Sambata Mare, de la 20:00, in Beno

- Anca Țurcașiu este concurenta la „Te cunosc de undeva!” și a avut parte de un moment emoționant. Artista a izbucnit in lacrimi in fața camerelor de filmat. Anca Turcasiu si partenerul ei, Jean Gavril, au primit de la ruleta o transformare cu totul si cu totul emotionanta. Cei doi se vor transforma in…

- Anca Țurcașiu face echipa cu Jean Gavril la Te cunosc de undeva și au avut parte de o provocare uriașa. Ei se vor transforma in Benone Sinulescu și vor avea mult de lucrat pentru a ajunge la performanțele maestrului. Anca Țurcașiu a fost copleșita de emoții și a izbucnit in lacrimi, la aflarea veștii.

- Transformare incredibila in prima ediție a emisiunii Te cunosc de undeva! Anca Turcasiu si Jean Gavril au intrat in pielea personajelor Sarah Brightman și Antonio Banderas și au interpretat piesa ”The Phantom of The Opera”. Cum au reacționat jurații.

- Anca Țurcașiu și Jean Gavril au avut o provocare grea in prima ediție Te cunosc de undeva! sezonul 19. Concurenții au emoționat cu transformarea lor in Sarah Brightman și Antonio Banderas și cu interpretarea ariei.

- Cel de-al 19-lea sezon Te cunosc de undeva!, show ce va avea premiera sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1 aduce pe scena 8 cupluri de artisti in mare forma. CRBL si Radu Tibulca, Nicole Cherry si Juno, Anca Turcasiu si Jean Gavril, Damian Draghici s

- Te cunosc de undeva revine pe micile ecrane cu un nou sezon plin de emoții și surprize. Anca Țurcașiu și Jean Gavril fac echipa in cadrul competiției. Cum se cunosc cei doi. Ce au marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars.