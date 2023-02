Stiri pe aceeasi tema

- Pamela Anderson a facut o serie de dezvaluiri despre viața ei in cadrul documentarului ”Pamela, a love story”. Vedeta a vorbit deschis despre poveștile sale neștiute. Prin ce momente grele a fost nevoita sa treaca de-a lungul timpului.

- Daniel Onoriu a trecut prin momente extrem de grele in urma cu un an, atunci cand a fost nevoit sa stea timp de 55 de zile in coma in urma unor complicații aparute dupa o intervenție de micșorare a stomacului din Turcia. Cu toții au crezut ca pilotul de raliuri nu va scapa cu viața, dar ca prin miracol…

- Concurenții au descoperit oameni speciali cu povești de viața extraordinare la cazare. Cele 9 echipe au primit lecții importante de viața de la cei care le-au oferit un acoperit deasupra capului.

- A fost condamnat la detenție pe viața pentru ca a stropit o tanara de 29 de ani cu acid pe fața, iar la scurt timp ea a decedat. Barbatul a comis crima la comanda fostului ei iubit. Deținutul a povestit in cadrul unui monolog pentru Dorin Galben cum s-a intamplat totul. La un moment dat, in timpul…

- In cadrul unui interviu acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, Nadir a vorbit despre pierderea mamei sale, un moment pe care nu il poate uita vreodata. Artistul a fost nevoit sa traiasca cu absența mamei, iar sarbatorile erau speciale in familia sa, dupa cum povestește chiar Nadir.

- Marilu Dobrescu povestește suferința traita dupa desparțirea de iubit Marilu Dobrescu se bucura de succes in cariera profesionala. Activeaza in mediul online unde are un numar impresionant de urmaritori. Mai mult decat atat, in 2021 a fost desemnata drept cel mai bun influencer din Romania. Asta se…

- A trait o viața bazata doar pe munca și sacrificiu. Nu cheltuia nici macar un leu pentru propria placere și a ajuns la epuizare totala. Ani Crețu a facut dezvaluit, in exclusivitate pentru Antena Stars, și a vorbit despre cum a reușit sa scape de economisirea excesiva.

- Avem dovada clara ca Alexandru Dobrescu a uitat complet de Cristina Cioran. Ei bine, spunem asta pentru ca paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, Spynews.ro, au fost pe „urmele” lui, dar acesta nu a fost singur, ci insoțit de o femeie. Iata cu cine s-a afișat fostul iubit al actriței!