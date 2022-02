Stiri pe aceeasi tema

- Irina Lepa și-a ingrijorat toți fanii, dupa ce a postat o fotografie cu perfuzia in mana pe rețelele de socializare. In exclusivitate pentru Antena Stars, artista a marturisit de ce a avut nevoie de ajutorul medicului, dar și cum se simte.

- Iulia Albu traiește o frumoasa poveste de iubire, dar totodata una cat se poate de discreta. Vedeta și Mike formeaza un cuplu de mai mult timp, insa iata cu se ocupa de fapt partenerul de viața al vedetei Antena Stars.

- Clipe șocante pentru Ana Cristina Carstea! Mama interpretei de muzica populara s-a rostogolit cu mașina de patru ori, iar aceasta a scapat ca prin minune. Vedeta a marturisit in exclusivitate la Antena Stars despre cumplitul accident care avut loc in urma cu o saptamana.

- Denisa Nechifor este una dintre cele mai frumoase și indragite vedete din showbiz-ul romanesc. Frumoasa blondina a fost invitata in cadrul emisiunii Star Matinal, unde a facut marturii in exclusivitate despre relația cu fiica sa, dar și despre eventualele pericole la care sunt predispuși adolescenții…

- Laurette se simte implinita in afaceri, dar și pe plan sentimental. Vedeta și-a deschis un bussines de care este foarte mandra, iar iubitul ei a susținut-o din toate punctele de vedere. In exclusivitate la Antena Stars, Laurette a oferit primele declarații despre afacerea de succes pe care o deține.

- Cristina Cioran a devenit mama in luna iulie, cand fetița ei s-a nascut prematur la 7 luni. Vedeta a fost nevoita sa o lase pe micuța in spital, pana in luna septembrie, cand a luat-o acasa. Acum, actrița și-a surprins fanii cu o poza postata pe Facebook. „Copilul meu și cu mine purtam personalizat”,…

- Radu Dumitrescu de la Masterchef și-a dezvaluit toate secretele! Celebrul chef a marturisit ce meserii a avut inainte de a asculta de adevarata lui chemare. In același timp, vedeta PRO TV a povestit cum a inceput sa gateasca. Nu mulți știu aceste lucruri despre el! Dezvaluiri despre Radu Dumitrescu…

- Radu Groza și Anna Lesko s-au certat vreme de 10 ani. Vedeta s-a lasat influențata de o persoana cunoscuta și l-a denigrat public pe fostul ei impresar. Ea l-a acuzat ca i-ar fi pus monopol pe nume, dar și ca nu i-ar fi platit o datorie in valoare de peste 30.000 de euro.