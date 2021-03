Stiri pe aceeasi tema

- Anca Țurcașiu a trecut recent print-un divorț din care a invațat multe. Acum e o femeie mai puternica, mai ambițioasa, se iubește mai mult. Artista in varsta de 50 de ani a marturisit ca dupa separarea de soț e curtata de barbați foarte tineri. Anca Țurcașiu radiaza la 50 de ani. Chiar daca a divorțat,…

- Anca Țurcașiu este o femeie in toata firea și nu se teme sa-și spuna varsta sau greutatea. Vedeta a dezvaluit in direct, la Antena Stars, cate kilograme are la varsta de 50 de ani.Faptul ca a avut parinți cu probleme la capitolul greutate a facut-o sa dezvolte o obsesie din a se menține slaba.

- Eduard Novak, noul ministrul al tineretului E™i sportului a avut parte de un accidentul groaznic A®n 1996, cA¢nd a rAƒmas fAƒrAƒ laba piciorului drept. Ghinioanele s-au E›inut lanE›, iar fiul ministrului a fost lovit E™i A®n plin de o maE™inAƒ E™i aruncat A®n E™anE›, dar a scAƒpat cu viaE›Aƒ din acest…

- Fostul fundas Sorin Moraru a decedat la varsta de 53 de ani, in urma unui infarct miocardic in timp ce se afla cu prietenii la o partida de fotbal, a anuntat, joi, clubul FC Arges pe pagina sa de Facebook. ''Butelie", asa cum ii spuneau colegii de echipa si prietenii, a debutat in prima divizie…

- Presedintele argentinian, Alberto Fernandez, a cerut vineri demisia ministrului sanatatii care le-a propus prietenilor sa fie vaccinati la minister fara sa-si faca o programare la un spital, scrie digi24.ro .

- Colette Maze, o pianista franceza in varsta de 106 ani, va lansa un nou album de studio - al saselea din discografia sa - in luna aprilie, informeaza Reuters. Colette Maze a inceput sa cante la pian de la varsta de patru ani, pentru ca dorea sa gaseasca in muzica acea caldura sufleteasca ce absenta…