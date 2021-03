Anca Țurcașiu, în brațele unui bărbat misterios: „Trăiesc pentru iubire” Anca Țurcașiu și-a dat „reset” la 50 de ani. Vedeta, care a trecut printr-un divorț dureros, este pregatita sa iubeasca din nou. Dupa o pauza indelungata, cantareața a revenit in peisajul muzical autohton cu o noua piesa și un clip, prin care lasa sa se ințeleaga ca e pregatita sa... The post Anca Țurcașiu, in brațele unui barbat misterios: „Traiesc pentru iubire” appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Casnicia dintre Anca Țurcașiu și medicul stomatolog Cristian Georgescu a fost una dintre cele destramate anul trecut, in plina pandemie. Divorțul nu a fost deloc ușor pentru actrița, dar acum este pregatita sa iubeasca din nou. Vedeta nu renunța la dragoste, chiar daca a avut inima franta de mai multe…

- Ioana inca Nastase, se afla in proces de divorț de fostul mare tenismen. Femeia a fost surprinsa de fotoreporteri alaturi de un alt barbat. Aceasta avea zambetul pe buze. Ioana Nastase s-a intalnit cu un barbat misterios in padurea Baneasa Ioana și Ilie Nastase s-au desparțit in urma cu o luna, dupa…

- Laurette Atindehou a ajuns la Poliție dupa ce ar fi fost agresata de un barbat intr-un hotel din centrul Capitalei. Avocatul acesteia a facut primele declarații cu privire la nefericitul eveniment. Laurette Atindehou, in varsta de 37 de ani, a trecut prin momente de groaza. Vedeta s-ar fi intalnit…

- Petrecerile au fost interzise din cauza pandemiei de coronavirus, dar Iuliana Luciu deja vrea sa fie pregatita pentru momentul in care va putea din nou sa danseze la party-uri. Iata cum se antreneaza vedeta pentru a fi in forma de fiecare data. Paparazzii Spynews.ro au fost pe urmele ei.

- Dupa ce paparazzii Spynews.ro l-a surprins ieri seara pe Gabi Badalau intr-o zona de fițe cu mai multe domnișoare, iar Bianca Dragușanu a confirmat separarea, iata ca vedeta nu se lasa cu una cu doua, dar nici paparazzii noștri. De data aceasta avem imagini bomba cu diva, dar nu singura, ci in compania…