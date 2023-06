Stiri pe aceeasi tema

- Nu cu mult timp in urma, fanii au asistat la finala celui mai greu show de aventuri, acum denumit „America Express”. Dar, nici bine nu s-a incheiat sezonul 5, ca deja avem lista cu cele 9 noi echipe pentru sezonul al VI-lea, și tot sub același steag, America Express. Printre cei care au rasuns provocarii…

- Au fost anunțate cele 9 echipe care vor participa la cel mai dur reality show, America Express -Drumul Aurului, sezonul 6. Printre concurenți se numara și George Tanase alaturi de Ionuț George. Cei doi comedianți au transmis un mesaj pe rețelele de socializare și au marturisit ca de-a lungul prieteniei…

- Anca Țurcașiu a marturisit cum a reușit sa aiba un stil de viața sanatos, dar și care este secretul pentru o viața fericita. Actrița a vorbit, in exclusivitate, pentru Antena Stars despre rolul divinitații in viața ei și despre momentul in care s-a regasit pe sine.

- Andreea Balan nu iși face griji! Indragita cantareața a invațat sa se bucure de fiecare moment din viața, indiferent de ce i se intampla. Paparazzii Spynews.rom, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” vedetei și au surprins dovada clara ca știe sa prețuiasca orice clipa.…

- Catalin Bordea și Nelu Cortea au sarbatorit finala America Express, separați. Nelu Cortea a marturisit ca, inițial, au planuit sa iasa in club, dar s-au razgandit pe ultimul moment. De asemenea, Bordea a petrecut in compania unor prieteni cu care s-a distrat ca de Revelion. „Nu, trebuia sa facem impreuna…

- Ana Morodan, care a fost reținuta pentru 24 de ore dupa ce a fost prinsa la volan, la cateva ore dupa ce i s-a suspendat permisul, sub influența drogurilor , e influencer, blogger, antreprenor, dar și vedeta de televiziune. Ajunsa la varsta de 38 de ani, vedeta se lauda cu afacerile pe care le are și…

- Catalin Bordea este unul dintre cei mai apreciați comedianți de la noi. Salile in care iși ține spectacolele de stand-up comedy sunt pline. Iata cat costa sa-l vezi și asculți pe concurentul de la America Express: Drumul Aurului.