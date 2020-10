Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis nu a mers impreuna cu soția Carmen Iohannis la vot, in ziua alegerilor locale. Aceasta a votat in Sibiu, la cateva ore dupa ce șeful statului a votat la București. A venit singura, nu a dat declarații, dar ținuta sa a facut furori. Carmen Iohannis, singura la vot, in Sibiu. Nu a facut…

- Un nou bebeluș regal va intregi familia regala a Marii Britanii. Perechea s-a casatorit in data de 12 octombrie a anului 2018. Un nou bebeluș regal este pe drum! „Suntem atat de nerabdatori pentru inceputul anului 2021” Prințesa Eugenie de York și soțul ei, Jack Brooksbank, vor devenit parinți la inceputul…

- ​Când vine vorba despre chirii, ai de-a face cu tot felul de oameni, spune Florin, unul dintre tinerii absolvenți de facultate care își cauta de lucru în București. Îmbracat în bermude și o camașa alba de in topit, Florin a terminat Arhitectura și refuza sa lucreze acasa,…

- Indragita solista și fosta prezentatoare a avut un an plin de probleme. Iata ca Lora Petrescu s-a intors in țara dupa cateva luni petrecute blocata in Bali, acolo unde a fost fost cu iubitul și managerul ei Ionuț Ghenu. Insa iata ca intoarsa in țara au inceput sa apara ofertele.Una... The post Lora…

- 8 ocazii cand Meghan Markle s-a imbracat precum Prințesa Diana Prințesa Diana a fost și va ramane mereu in amintirea oamenilor drept un veritabil style icon. Iar Meghan Markle pare ca vrea sa ii calce pe urme, cel puțin din acest punct de vedere. Asta deoarece a ales ca, in mai multe ocazii, sa poarte…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, spune ca reluarea spectacolelor in sali nu va avea loc prea curand, tinand cont de evolutia epidemiologica. „Aceste posibile masuri de relaxare sunt dictate, in mod clar, de cifrele pe care ni le arata evolutia epidemiologica. Am mai fost intrebat in multe randuri…

- Ziarul Unirea FOTO| O primarie din Alba a achiziționat o mașina de daracit și tors lana. Un tanar va produce covoare artizanale din lana prelucrata Primaria Orașului Zlatna a instalat in localitatea Patringeni, Zlatna, o instalație de daracit și tors lana. Investiția va ajuta in recuperearea lanii care,…

- ​Și-a facut debutul în cinematografie la doar patru ani, atunci când a jucat în Veronica. A cunoscut cu adevarat consacrarea dupa ce a interpretat rolul "Simina" din filmul Padureanca, producție din 1987. Între timp, Manuela Harabor a ajuns la 52 de ani, dar nu și-a…