- Anca Țurcașiu este una dintre artistele cele mai apreciate ale showbiz-ului autohton, o prezența discreta și niciodata prinsa pe picior greșit. Are o silueta de invidiat și asta se datoreaza sportului și unei alimentații corecte.

- Anca Țurcașiu are o silueta de invidiat la 52 de ani, avand mare grija la alimentație. De mulți ani de zile a renunțat la carne, dar acum anunța ca are un alt secret pentru a se menține in forma. Bea apa alcalina Artista a dezvaluit ca a renunțat definitiv la... The post Bautura-minune cu care Anca…

- In varsta de 51 de ani, Anca Țurcașiu are o silueta de invidiat. De mulți ani de zile a renunțat la carne, dar acum anunța ca are un alt secret pentru a se menține in forma. Pentru Click! a dezvaluit ca s-a dezis de apa din comerț. Anca Țurcașiu consuma de ceva timp o apa alcalina. Spune ca e scumpa,…

- Alexander Zverev a anuntat ca a suferit o ruptura de ligamente la glezna dreapta in cursul meciului cu spaniolul Rafael Nadal. Neamțul are nevoie carje pentru a merge in aceste momente si a aparut pentru prima data in public cu o gheta de protecție la piciorul drept. Primele evaluari facute in Franța…

- Cristina Cioran și tatal fetiței sale, Alexandru Dobrescu, și-au botezat fetița in weekend. Preotul care a oficiat slujba este Vasile Ioana, un bun prieten de-ai actriței. Aceasta l-a cunoscut in cadrul unei emisiuni tv, in urma cu cațiva ani. Vedeta ne-a marturisit ca a avut mari emoții in timpul slujbei,…

- Irina Lepa a marturisit ca ultimele zile au fost un real coșmar pentru ea. Fiul atisteiei a intampinat grave probleme de sanatate și a trebuit sa se duca de urgența cu ea spital. Micuțul a dezvoltat o boala ce are simptome agresive.

- Anca Țurcașiu a devenit soacra mare, recent, cand fiul ei, Radu, a decis ca este timpul sa se așeze la casa lui și sa se insoare cu aleasa inimii sale, Andreea. Celebra actrița a izbucnit in lacrimi, invitata fiind in emisiunea La Maruța de la PRO TV. Ce i-a marturisit soțului Andrei. Fiul Ancai Țurcașiu…

- In reality show-ul „Chef de viața cu Rareș și Georgiana Lobonț” de astazi, asrtista s-a pregatit cum se cuvine pentru a merge la biserica. Cantareața a plans și s-a rugat la sfanta manastire, iar preotul de acolo a povestit cine este el.