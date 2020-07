Anca Turcașiu a divorțat după un mariaj de 20 de ani Anca Țurcașiu a divorțat dupa o casnicie de aproape 20 de ani. Vestea neașteptata a fost data chiar de artista printr-un mesaj tulburator și deopotriva emoționant, postat pe pagina sa de socializare. Anca Țurcașiu, in varsta de 50 de ani , a șocat pe toata lumea cu vestea data. Indragita actrița a marturisit cu toata sinceritatea ca mariajul sau s-a destramat, deși in urma cu 3 ani, cand un astfel de zvon a circulat in presa, artista a negat cu vehemența: „Am divorțat! Am divorțat de barbatul pe care l am ales sa mi fie sprijin! Suflet pereche! In brațele caruia am crezut ca voi imbatrani! Dar… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

