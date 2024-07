Stiri pe aceeasi tema

- Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului, a inceput la data de 1 iulie. Romania e reprezentata pe tabloul principal de simplu feminin la Wimbledon 2024 de catre Sorana Cirstea, Irina-Camelia Begu, Ana Bogdan, Jaqueline Cristian, Elena-Gabriela Ruse și Anca Todoni. Todoni (19 ani) bifeaza…

- Anca Todoni (19 ani și 142 WTA) a obținut primul succes pe tabloul unui turneu de Mare Șlem, ea invingand-o in primul tur la Wimbledon pe Olga Danilovic (23 de ani și 116 WTA) cu 7-5, 6-1. Ce poate fi mai frumos decat sa debutezi la un turneu de Mare Șlem in ”catedrala tenisului?”. Anca Todoni s-a bucurat…

- Irina Begu (33 de ani și 126 WTA) a fost invinsa luni de chinezoaica Lin Zhu (30 de ani și 61 WTA) cu 6-0, 6-4 in primul tur la Wimbledon. Anca Todoni, Sorana Cirstea și Jaqueline Cristian vor evolua și ele in prima zi a celui de-al treilea turneu de Grand Slam al anului. Irina Begu a disputat al 49-lea…

- Pe langa Sorana Cirstea, Ana Bogdan, Jaqueline Cristian si Irina Begu, care au intrat direct pe tabloul principal la feminin, alte doua jucatoare de tenis romane s-au calificat la cel de-al treilea Mare Slem al anului.

- Fostul lider mondial Naomi Osaka, 26 de ani, # 125 WTA, a revenit cu succes pe iarba, dupa o pauza de cinci sezoane, și s-a impus in primul tur al turneului WTA 250 de la ‘s-Hertogenbosch cu 6-2, 6-4 in fața belgiencei Elise Mertens, # 32 WTA. Nu mai jucase pe suprafața verde din 2019, atunci cand atingea…

- Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz a castigat in premiera turneul de Mare Slem de la Roland Garros, dupa o victorie in cinci seturi in finala de duminica impotriva germanului Alexander Zverev, 6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2, transmite presa internationala.Un meci maraton, care a durat mai bine de patru ore,…

- Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz a castigat in premiera turneul de Mare Slem de la Roland Garros, dupa o victorie in cinci seturi in finala de duminica impotriva germanului Alexander Zverev, 6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2, informeaza Agerpres.Un meci maraton, care a durat mai bine de patru ore, intre doi…

- Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz a castigat in premiera turneul de Mare Slem de la Roland Garros, dupa o victorie in cinci seturi in finala de duminica impotriva germanului Alexander Zverev, 6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2, transmite presa internationala. Un meci maraton, care a durat mai bine de patru ore,…