- Jucatoarea de tenis Gabriela Ruse, locul 152 mondial, a fost eliminata, marti, in primul tur la Wimbledon, al treilea grand slam al anului.Ruse a fost invinsa de Elena Ribakina, din Kazahstan, locul 4 mondial, scor 6-3, 6-1Meciul a durat o ora si 11 minute.

- Jucatoarea americana de tenis Coco Gauff, numarul doi mondial, o va infrunta pe romanca Anca Todoni in runda a doua a turneului de Mare Slem de la Wimbledon, dupa ce a dispus, luni, de conationala Caroline Dolehide (51 WTA) cu 6-1, 6-2, potrivit Agerpres.

- Timișoreanca Anca Todoni s-a calificat in turul doi la Wimbledon, dupa o victorie contra Olgai Danilovic (7-5, 6-1), iar in urmatorul meci aceasta o va intalni pe Coco Gauff, campioana de la US Open 2023.

- Jucatoarea italiana de tenis Jasmine Paolini s-a calificat joi in finala Roland Garros, dupa ce a invins-o pe Mirra Andreeva. Jasmine Paolini (,locul 15 WTA) a dispus in doua seturi, scor 6-3, 6-1, de jucatoarea rusa Mirra Andreeva (17 ani, locul 38 WTA) dupa un meci pe care l-a dominat. Paolini este…

- Jucatoarea rusa de tenis Mirra Andreeva, in varsta de 17 ani, s-a calificat miercuri in semifinale la Roland Garros dupa ce a invins-o pe belarusa Arina Sabalenka, numarul 2 mondial, in trei seturi, 6-7 (5/7), 6-4, 6-4. Mirra Andreeva, locul 38 mondial, a obtinut prima sa calificare in semifinalele…

- Jucatoarea italiana de tenis Jasmine Paolini, numarul 15 mondial, a obtinut miercuri o calificare surprinzatoare in semifinalele turneului de Mare Slem de la Roland Garros, invingand-o pe kazaha Elena Ribakina, locul 4 mondial, in trei seturi, 6-2, 4-6, 6-4. Jasmine Paolini, care s-a impus dupa doua…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, eliminata de liderul mondial Iga Swiatek in turul secund la Roland Garros, dupa un meci spectaculos, a relativizat infrangerea de miercuri, referindu-se la „visul” sau de a juca impotriva polonezei, informeaza AFP. Osaka, care a revenit la inceputul lui 2024…