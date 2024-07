Anca Todoni a cedat la Wimbledon în faţa unei jucătoare de TOP Anca Todoni, debutanta la un turneu de Mare Slem, a fost invinsa de Coco Gauff, numarul doi mondial, fara mari probleme, scor 6-2, 6-1, miercuri, in turul al doilea la Wimbledon. Todoni (19 ani, 142 WTA), venita din calificari, s-a inclinat dupa 66 de minute in fata americancei care atingea optimile de finala la doar 15 ani (2019). Gauff, care nu a trecut niciodata de optimi la All England Club, a dominat partida și nu a cedat inițiativa nicio clipa. De cealalta parte, Anca a parut depașita de nivelul impus de adversara. Pentru Anca Todoni, aceasta a fost prima intalnire cu o jucatoare din Top… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Venita din calificari, Anca Todoni a debutat cum nu se putea mai bine pe tabloul principal la Wimbledon. Romanca a obținut calificarea spectaculoasa in turul doi de la All England Cup, dupa ce a invins-o in doua seturi pe Olga Danilovic, scor 7-5, 6-1. Sportiva clasata pe locul 142 in ierarhia mondiala…

- Sorana Cirstea (34 de ani, 31 WTA) și Sonay Kartal (22 de ani, 298 WTA) se infrunta astazi, dupa ora 18:30, in primul tur de la Wimbledon. Meciul va fi liveSCORE pe GSP.ro și televizat pe Eurosport. Romania a obținut deja o victorie importanta la Wimbledon. Anca Todoni (19 ani), aflata la prima prezența…

- Tragerea la sorți a tabloului feminin de la Wimbledon a avut loc vineri, iar cele șase romance prezente la Londra și-au aflat viitoarele adversare. Unele dintre ele au avut extrem de mult ghinion, Sorana fiind cam singura care nu se incadreaza in aceasta postura. Gabriela Ruse va da peste campioana…

- Romancele si-au aflat adversarele in prima runda a turneului de tenis de la Wimbledon , al treilea Grand Slam al anului. Sunt adversare dificile, potrivit tragerii la sorti efectuate vineri. Jaqueline Cristian (62 WTA) va primi replica canadiencei de origine romana Bianca Andreescu (165 WTA). Singura…

- Romancele si-au aflat adversarele in prima runda a turneului de tenis de la Wimbledon, al treilea Grand Slam al anului. Sunt adversare dificile, potrivit tragerii la sorti efectuate vineri. Gabriela Ruse (152 WTA), venita din calificari, va juca cu kazaha Elena Ribakina (4 WTA), campioana din 2022.…

- Deputatul Florin-Alexandru Alexe alaturi de candidatul PNL din Stramtura, Ioan Pasere! „Pentru echipa liberala, susținerea activitații primarilor competenți reprezinta o prioritate. Datorita implicarii primarului Ioan Pasere, Stramtura s-a dezvoltat intr-un mod vizibil. Edilul reprezinta un model pentru…

- Amalia Lica a reușit sa uimesca la Campionatele Europene de Gimnastica ritmica pentru junioare! Sportiva noastra a cucerit alte trei medalii de aur, dupa cea bifata in proba de echipe altaturi de Romania. In cursul zilei de joi, Amalia a urcat pe cea mai inalta treapta a podiumului la cerc, maciuci…

- In perioada interbelica, doua nave de croaziera colindau marile și oceanele. Datorita culorii lor albe, ca niste sculpturi in marmura de Carrara, „Transilvania“ si „Basarabia“ au fost numite „lebedele“ Marii Negre.