- Jucatoarea romana de tenis Anca Todoni, la debutul sau intr-un turneu de Mare Șlem, a reușit sa se califice in turul al doilea la Wimbledon, invingand-o pe sarboaica Olga Danilovic cu scorul de 7-5, 6-1. Todoni, in varsta de 19 ani și ocupanta locului 142 in clasamentul mondial WTA, a venit din calificari…

- Jucatoarele romane de tenis Gabriela Ruse si Anca Todoni au reusit sa acceada, marti, in runda a doua a calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului pe iarba de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, informeaza AGERPRES.

- Anca Todoni a fost eliminata in optimi la turneul ITF W100 de la Madrid. Sportiva noastra a fost invinsa de nipona Moyuka Uchijima, a șaptea favorita a competiției din capitala Spaniei, scor 6-2, 1-6, 6-2. Romanca de 19 ani a cedat dupa o ora și 42 de minute. Uchijima (110 WTA) trece printr-o forma…

- Jaqueline Cristian (25 de ani, 73 WTA) joaca impotriva lui Danielle Collins (30 de ani, 15 WTA), in turul trei al turneului de la Madrid. Jucatoarea din Romania s-a calificat in aceasta faza a competiției dupa succesul cu Barbora Krejcikova, scor 2-6, 6-0, 6-2. De partea cealalta, Danielle Collins a…

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian s-a calificat in runda a treia a turneului WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 7.679.965 de euro, vineri, dupa o victorie spectaculoasa in fata cehoaicei Barbora Krejcikova, cu 2-6, 6-0, 6-2.

- Ajunsa pe tabloul principal din calificari, Jaqueline Cristian a trecut cu bine de runda inaugurala a turneului „WTA 1000” de la Madrid. Romanca a obținut victoria in fața polonezei Magdalena Frech (51 WTA), scor 7-5, 6-2. Jucatoarea din Polonia a inceput perfect meciul și a condus cu 5-1, ratand doua…