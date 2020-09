Stiri pe aceeasi tema

- Anca Sigartau si Marian Ralea formeaza un cuplu in cel mai nou serial de fictiune produs de Ruxandra Ion si Dream Film Production, Adela. Cu o vasta experienta atat pe micile ecrane, cat si pe scena teatrului, la Antena 1 cei doi vor fi Nuti si Mitu, doua personaje-cheie in serial.

- Antena 1 da startul filmarilor pentru Adela, un nou serial de ficțiune produs de Ruxandra Ion și Dream Film Production. Producția este o adaptare libera dupa serialul O hayat Benim / This is my life, produs de Fox Turcia, adaptarea fiind semnata de Simona Macovei, Radu Grigore, Conrad Mericoffer, Bianca…

