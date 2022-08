Stiri pe aceeasi tema

- O vedeta din Romania nu pleaca niciodata in vacanța fara mama. Unii copii prefera deja de la varsta adolescenței sa iși petreaca unele zile libere doar in preajma prietenilor, dar iata ca starul de la noi nu iși dorește sa se bucure de liniște și relaxare daca nu o are pe mama langa el. ,,S-a […] The…

- In urma cu doar cateva zile, Laura Cosoi a plecat in vacanța pe litoralul bulgaresc alaturi de familie. A fost prima vacanța a micuței Lara, care a venit pe lume la finalul lunii iunie. Curajoasa, actrița a plecat la mare cu bebelușul și cu doua fete mici. Laura Cosoi a scris cateva randuri in care…

- Sa fii mama nu este deloc ușor! Anca Serea are o familie numeroasa, iar vedeta a adus pe lume șase copii. Soția lui Adi Sina are doi copii pe nume Sara și David din casnicia anterioara, iar cu artistul ii are pe ceilalți patru. Vedeta susține ca a trecut printr-o perioada destul de dificila, insa a…

- Nu mai este un secret pentru nimeni ca Anca Serea și soțul ei calatoresc destul de mult, iar de aceasta data cei doi au decis sa se relaxeze intr-o vacanța alaturi de cei trei copii ai lor. Vedeta a ales o destinație cu totul speciala, chiar daca dupa cum a marturisit chiar ea a mers de mai multe ori.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Anamaria Ferentz a dezvaluit care este motivul pentru care iubitul ei nu a insoțit-o in vacanța cu familia. Vedeta a fost plecata intr-o vacanța, insa iubitul american nu a putut sa fie alaturi de ea.

- Anca Serea a ajuns pe mana medicilor chiar inainte de vacanța! Cunoscuta prezentatoare TV are parte de clipe grele, iar fanii se ingrijoreaza din nou pentru sanatatea sa. Vedeta nu s-a simțit deloc bine zilele trecute, motiv pentru care a decis sa ajunga la spital pentru un set complet de analize. ,,Fac…

- In exclusvitate pentru Antena Stars, Anca Serea a oferit detalii despre starea ei de sanatate. Cum se simte vedeta, mai ales pentru ca fanii sunt ingrijorați din cauza ca s-a confruntat cu o tensiune mica. Ce a dezvaluit soția lui Adi Sina.

- Feli Donose a impinit 36 de ani pe 15 iunie, iar de ziua ei, artista a petrecut alaturi de public și de familie, care i-au fost alaturi la spectacolul pe care l-a susținut. Celebra artista se rasfața departe de casa, alaturi de familie și prieteni apropiați. Cu fetița ei, Nora Luna, a trecut printr-o…